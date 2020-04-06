خمسون مليون جملة مساهمات القومة للسودان

التاريخ: 06-أبريل-2020
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اوضح الموقع الالكتروني لمبادرة الحملة الشعبية للبناء والتعمير التي اطلقها دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بحسب سونا ان جملة التبرعات للمساهمين من داخل البلاد قد بلغت حتى الساعة 9:40 من مساء امس الاحد خمسين مليون جنيه
الجدير بالذكر ان د. حمدوك قد أطلق تلك المبادرة مساء يوم الخميس الماضى بغرض توجيه الموارد لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، تحت شعار “القومة للسودان”وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة من كل قطاعات الشعب السوداني وباعداد كبيرة من المواطين لنيل شرف المساهمة في تلك المبادرة الشعبية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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