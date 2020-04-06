جنوب السودان يسجل أول إصابة كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كوفيد19 بجنوب السودان في بيان تحصلت (سونا) على نسخة منه عن تسجيل الحالة الأولى لمريض مصاب بفايروس كورونا، وأشار البيان إلى أن المصابة هي فتاة أجنبية تبلغ من العمر 29 عاما وهي تعمل في منظمة الأمم المتحدة، مبينا أن المصابة بالفيروس وصلت إلى البلاد قادمة من دولة هولندا في الـ28 فبراير2020م عن طريق الخطوط الجوية الإثيوبية.

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في سياق ذي صلة أوضح البيان أن وزارة الصحة القومية تبذل قصارى جهودها مع منظمة الصحة العالمية لاتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء. وأكد البيان أن كل الإجراءات الوقائية مكتملة ،مناشدا الشعب بتوخي الحذر واتباع كل القرارات التي أصدرتها الحكومة لتفادي هذا الوباء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )