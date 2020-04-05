الصحة: ارتفاع عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

كشفت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية الصادرة اليوم الأحد، أن مجمل حالات الاشتباه بكورونا بجميع مراكز العزل بالسودان حتى أمس السبت 4 أبريل ، بلغ عددها 165 حالة اشتباه منها 14 حالة اشتباه جديدة.

وأكدت التقارير ، تسجيل حالتين جديتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 12 إصابة من بينها حالتي الوفاة التين سبق الإعلان عنهما.