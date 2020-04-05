حميدتي يفتتح مركز العزل الصحي التابع لقوات الدعم السريع بسعة 200 سرير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: افتتح الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع بمنطقة مروي.

المركز يسع مائتي سرير مزودة بأجهزة اوكسجين تحت إشراف طاقم طبي.

وقال حميدتي ان قوات الدعم السريع تقدم كافة الخدمات الطبية بل وتوصيل الطعام للمواطنين في حال اعلان الإغلاق الشامل

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