شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دشن لاعب المنتخب الوطني الاول والهلال وليد الشعلة مراسم زواجه وذلك باستغلال فترة تزقف البطولة وكان الشعلة قد احتفل مع اصدقائه واسرته بزواجه وارسل له انصار ومحبي الرياضة التبريكات وتمنوا له دوام التوفيق لكن هداف
الهلال اغضب رئيس ناديه بصوره ظهر فيها مع قطب الهلال محمد عثمان الكوارتي وابلغت مصادر موثوقة (سودانا فوق) ان الكاردينال ارسل عدم رضائه عن الصوره مع الكوارتي
.وظل وليد الشعلة احد الخلص لشعار صقور الجديان ملبيا النداء في كل الأوقات لمختلف المنتخبات وآخرها معسكر المنتخب الوطني الأول في فندق (ايوا) بالخرطوم..
كانت هذه تفاصيل خبر هداف الهلال يغضب الكاردينال في يوم زواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.