هداف الهلال يغضب الكاردينال في يوم زواجه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن لاعب المنتخب الوطني الاول والهلال وليد الشعلة مراسم زواجه وذلك باستغلال فترة تزقف البطولة وكان الشعلة قد احتفل مع اصدقائه واسرته بزواجه وارسل له انصار ومحبي الرياضة التبريكات وتمنوا له دوام التوفيق لكن هداف

الهلال اغضب رئيس ناديه بصوره ظهر فيها مع قطب الهلال محمد عثمان الكوارتي وابلغت مصادر موثوقة (سودانا فوق) ان الكاردينال ارسل عدم رضائه عن الصوره مع الكوارتي

.وظل وليد الشعلة احد الخلص لشعار صقور الجديان ملبيا النداء في كل الأوقات لمختلف المنتخبات وآخرها معسكر المنتخب الوطني الأول في فندق (ايوا) بالخرطوم..