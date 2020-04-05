شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
قدمت اسر ضحايا هجوم المدمرة كول طلبا للقاضي الاتحادي في المحكمة بولاية فيرجينيا إغلاق ملف القضية نهائيًا دون اي إمكانية لإعادة فتحه بعد ان تمت تسوية مالية مع حكومة السودان.
وكانت قد نفت الحكومة السودانية ماتم تداوله مؤخرا حول دفع السودان الاموال المتعلقة “بالمدمرة كول” كتعويضات لاسر الضحايا من اموال الضمان الاجتماعي والمعاشات كما اثير مؤخرا .
وتفصيلا افادت وزارة المالية في بيان صحفي حصل اخبار السودان على نسخة منه انها قامت بدفع تلك الاموال من حسابها، وقالت : إننا نودُّ أن نؤكد و بكُلّ وضوح ، أنّ المبلغ قد تمّ تسديدُه من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دفع الحكومة تعويضات لهم.. اسر ضحايا المدمرة الامريكية كول يطلبون إغلاق القضية نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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