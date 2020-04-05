تصريحات صحفية لرئيس اتحاد الكرة بروف شداد حول نادي ال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه طالع أكثر من حديث صحفي منسوب إليه حول الجمعية العمومية لنادي المريخ التي أصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا بشأنها، مبينا انه لم يذكر حيالها (مابني على باطل فهو باطل) أو ما شابه من أحاديث نقلت على لسانه، وقال البروف شداد في حديثه للموقع الرسمي انه أدلى بأكثر من حديث لم يخرج عن إطار شرح قرار مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم حيال القضية المثارة، وكان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في جلسته الثالثة من الاجتماع الدوري رقم (15) بتاريخ جاءت إحدى قراراته على النحو التالي:(( نظر المجلس في المذكرة المرفوعة من اللجنة القانونية وشئون الاعضاء في الاتحاد ؛ بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ الخرطوم، وبعد نقاش مستفيض وتقديرا للمصلحة العامة، تقرر دعوة مجلس إدارة نادي المريخ لعقد جمعية عمومية لاجازة نظامه الاساسي المعتمد اصلا عند اللجنة القانونية، وتكوين لجنة برئاسة الأستاذ حسين محمد حسن السيد (ابوقبة)، عضو مجلس الإدارة، ومولانا حسب الرسول إدريس مقرر اللجنة القانونية وشئون الأعضاء، بالإضافة إلى من يرونه مناسبا، للاشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ خلال فترة أقصاها 3 أسابيع ..)).. انتهى النص..وختم برفسير كمال شداد حديثه بأن جائحة كورونا تسببت في إيقاف العمل الرياضي بشكل عام وهو ما ترتب عليه توقف العديد من الملفات آملا أن تنجلي الأزمة وان يحفظ الله السودان وسائر البلاد من الوباء العضال..