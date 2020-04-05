شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرسلت الفنانة الشابة رؤى النعيم رسالة قبول لمبادرة الدكتور عبد الله حمدوك “القومة للسودان ” حيث قالت إنها تحب وطنها كثيراً حتى إذا كانت بعيدة عن الوطن الآن وكانت ردود رواد المواقع بها الكثير من السخط تجاهها بعد أن قبلت دعوة رجل الأعمال في تركيا . وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة والمثيرة للسخرية أبرزها( بس في حاجة إنتو مالاحظتوها أظنكم والله ضحكته بقت نفس ضحكة غضب الصحراء ليه يااااااا غضب حرام عليك والله) و(أرجوك ماتتضحكي تاني علشان سنونك بتخوفني شديد) البت دي لم تكبر ح تبقي تشبه أبوها ماف زول يدقس ويعرسها). المادة السابقة تصدير (300) ألف رأس ضأن للسعودية المقالة القادمة الخارجية: حصلنا على دعم بملايين الدولارات لمجابهة جائحة كورورنا

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كانت هذه تفاصيل خبر مطربة الثورة رؤى النعيم والمشهورة بأغنية ” بلدنا نعلي شانا” تدعم مبادرة “حمدوك ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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