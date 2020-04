حلاوة القبيلتين الحمراء والصفراء.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مع توقف النشاط الرياضي هذه الأيام بسبب تداعيات فيروس كورونا؛ دعوني أنتهز الفرصة، وأعيد نشر بعض المقالات التي سبق أن كتبتها في هذه الزاوية، وحازت على رضاء القراء..

* المقالة أدناه نُشرت في الثاني من فبراير الماضي عن حلاوة القبيلتين، هذا نصها:

* حلاوة القبيلتين الحمراء والصفراء ، تكمن دائماً، في المداعبات التي تلطف فالمجالس… والأشعار والكاريكاتيرات التي تنتشر في الصحف وأعمدة الكتاب، والقروبات الموالية، عقب هزيمة أي فريق من فريقي القمة، أو خروجه من بطولة إفريقية أو عربية..

* ويقيني لولاها لهجر الجميع كرة القدم السودانية، بعد أن فقدت بهاءها وجمالها ومتعتها في العقدين الأخيرين بسبب لاعبين يعتقدون أنها عضلات ومقانص.. ولا يفسحون أي مجال للعقل في التعامل معها…

* صحيح أنهم خريجو روابط، لم يتلقوا تعليمها في أكاديميات وكليات متخصصة، ولكن في العالم من حولنا ملايين اللاعبين، صقلتهم الخبرات، وقوّت عقليتهم الكروية التجارب المتواصلة وعلمتهم أفضل من الأكاديميات، إلا لاعبينا كلما تراكمت خبراتهم، وكثرت تجاربهم، ازداد (غباؤهم الكروي)، وكرروا أخطاءهم بصور أسوأ من السابق..

* واليوم قصدت أن أؤكد بهذا المقال، أن كل ما تبقى لكرة القدم عندنا، هو المداعبات والمناكفات، التي تقابل بها أي قبيلة من القبيلتين الحمراء والزرقاء، القبيلة الأخرى عقب أي هزيمة داخلية أو فشل خارجي..

* وهنا نماذج لهذه المداعبات، اخترتها من بعض القروبات الحمراء عقب نهاية مباراة الهلال أمام أهلي مصر الأخيرة في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، التي فشل فيها في تحقيق الفوز الذي يؤهله لثمن النهائي، وأكد خروجه من دور الـ١٦.. ونبدأ بهذه الأبيات الساخرة..

* قالوا الأهلي زاير… يوم واحد فبراير… يجينا هلالنا طاير… هلالنا يايمة.. نغني لي ونزيدو..

* وساعة المطر صبت.. وساعة الهبوب هبت.. أنا واقفة مبلولة.. وحتى الصفر يشهد.. صفوري يايمة.. بريدني وبريدو..

* وكايس لي بطولة.. وما قادر يطولا

كمان قالوا محمولة.. مابتخجل تقولا.. وعجلك طار حديدو..

* بتاع أمجاد ركب معاه خواجة الخواجة قال ليه: do you speak english..

* بتاع الأمجاد : yes

* الخواجة : go to the air port..

* بتاع الأمجاد لفّ ولفّ وداهو فندق … الخواجة قال ليه : نوووو air port..

* بتاع الأمجاد لف ولف ولف وداهو المول… الخواجة قال ليهو: نووو نووو air port..

* الخواجة لامن زهج قام عمل يدينو أجنحة نظام بطير.. بتاع الأمجاد قال ليهو الله يجازي محنك ياخواجة، ما كان تقول لي من قبيل ماشي استاد الهلال..

* الأول: كان نفسي اشوف الهلال رافع كأس أفريقيا زي جدي .

* التاني: هو جدك شاف الهلال رافع كأس افريقيا ؟؟؟

* الأول: لا لا…. بس كان نفسو برضو يشوفو..

* بعد مباراة الهلال وأهلي مصر الأخيرة، ذهب جمال سالم للجزار وقال ليهو أديني عفشة.. فقال له الجزار: عفشه ولا أفشه وضحك الحاضرون..

* ملحوظة: أفشة هو اسم اللاعب الذي أحرز هدف الأهلي المصري..

* جنس حالة… تقعد في البلد الدولار يزيد ويزيد… تقدم لوتري ترامب يقول مافي طريقة.. تفكر في السمبك بريطانيا تطلع من الاتحاد الأوربي.. يشيلوك منحة في الصين تظهر ليهم كرونا تلحسك… تقول تجازف ليك عقد عمل في الامارات من أي وكالة، يودوك مرتزقة لي ليبيا… تشجع الهلال يطيرك من أم درمان…

* يقول أحدهم: اتصلت على إدارة قناة الهلال قلت ليهم عايز إعادة بث مباراة الهلال أمس.. رد واحد قال لي: عايز الجزء المدني وإلا العسكري..

آخر السطور

* سعدت أمس بحلقة ثرة تاريخية سجلتها إذاعة بلادي مع الريس محمد الياس وشخصي الضعيف، ستبث بإذن الله خلال شهر رمضان المعظم..

* الحلقة من تقديم ابننا الزميل العصامي النشط أيمن حسب الرسول..

* وكفى.