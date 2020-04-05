إندلاع حريق هائل في مركز تجاري للتسوق في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شبّ حريق هائل اليوم الأحد في مركز تجاري كبير بالقرب من إشارة مرور الشرقي بشارع عبيد ختم بالخرطوم.
وبحسب شهود عيان أن الحريق اندلع في مركز التسوق وأن ألسنة اللهب والدخان الكثيف عمت المنطقة، وجرت محاولات لإطفائه قبل وصول عربات الإطفاء وقوات الدفاع المدني التي تمكنت من السيطرة عليه واحتوائه قبل أن يمتد لباقي البناية التي يقع فيها، ما جنّب المنطقة كارثة كبيرة، ورجحت مصادر أن سبب الحريق يعود لالتماس كهربائي، وأشارت المصادر إلى أن الأضرار انحصرت في الخسائر المادية دون أي إصابات أو وفيات، ولفتت إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات ومازالت تحقق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.
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