بالارقام إرتفاع في سعر جوال البصل والسكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفع سعر جوالي البصل والفحم من (900) جنيه إلى (1800) جنيه، بينما زاد سعر جوال السكر من (3) آلاف و(400) جنيه إلى 5 آلاف جنيه فى ظل حظر التجوال الذي فرضته الدولة حفاظا على عدم تفشى فيروس كورونا وصفوف الوقود المتزايدة .

وشكا مواطنون من الارتفاع المفاجئ للسلع مشيرين إلى أنه يصعب مقاطعتها، وقال محمد عمر صاحب متجر إن الاسعار فى ارتفاع متزايد وليس هنالك رقابة من الجهة التي تضبط السوق، وأضاف ان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية مهدد لحياة المواطن المسكين، ونوه إلى أن زيادة هذه الاسعار تأتي بسبب طمع وجشع التجار.