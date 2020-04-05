شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفع سعر جوالي البصل والفحم من (900) جنيه إلى (1800) جنيه، بينما زاد سعر جوال السكر من (3) آلاف و(400) جنيه إلى 5 آلاف جنيه فى ظل حظر التجوال الذي فرضته الدولة حفاظا على عدم تفشى فيروس كورونا وصفوف الوقود المتزايدة .
وشكا مواطنون من الارتفاع المفاجئ للسلع مشيرين إلى أنه يصعب مقاطعتها، وقال محمد عمر صاحب متجر إن الاسعار فى ارتفاع متزايد وليس هنالك رقابة من الجهة التي تضبط السوق، وأضاف ان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية مهدد لحياة المواطن المسكين، ونوه إلى أن زيادة هذه الاسعار تأتي بسبب طمع وجشع التجار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالارقام إرتفاع في سعر جوال البصل والسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.