شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : کشف رٸيس نقابة عمال التعدین بجنوب کردفان محلیة تلودي آدم مکي شرف الدین عن شروعهم في جمع ملیار جنيه من عمال التعدین دعما لمبادرة القومة للسودان متعهدا بتسلیمها قبل نهایة الأسبوع. وحظيت مبادرة حمدوك الحملة القومية (القومة للسودان) بـقبول واسع وسط قطاعات المجتمع المختلفة بولاية النيل الأزرق بحسب استطلاع أجرته (سونا) أمس (السبت). ونوه شرف الدين خلال حوار ینشر لاحقا إلی ارتفاع أسعار المیاه بمناطق التعدین ووصول برمیل المیاه الى ٢٠٠ جنيه وزجاجة مياه الصحة الى ٣٠ جنيها کما اشار الی قیام شرکة الجنید بحفر ٥ آبار ارتوازیة بمناطق التعدین ولکنه قال إن الحاجة أکبر من تلک الآبار. وكانت (سونا) قد أجرت استطلاعا يومي الجمعة والسبت استهدف قطاعات وفئات مجتمعية حول مبادرة (القومة للسودان) وأكد حوالى 60% من جملة المستطلعين ان المبادرة ستنجح دون شك وأن المساهمة الفعلية بالولاية تصل الى حوالى 90%.

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