الخارجية: حصلنا على دعم بملايين الدولارات لمجابهة جائحة كورورنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية نجاح اتصالات قادتها مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في تخصيص مساعدات مالية وعينية مقدرة، في إطار جهود حشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الخارجية في بيان إن التواصل تم مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها؛ إضافة إلى التواصل مع المنسق المقيم بالإنابة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، الذي أفاد بقيام صندوق الأمم المتحدة العالمي للملاريا والسل والإيدز برصد مبلغ (2.8) مليون دولار للسودان لاستخدامها في دعم الجهود الحكومية لدرء فيروس كورونا.

واشارت إلى أن البنك الاسلامي للتنمية بجدة أعد خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا، وتوقعت أن يصل الدعم لمبلغ عشرة مليون دولار.

وقالت إنها تعمل بالتنسيق مع بعثة السودان في فيينا للحصول على دعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شكل معدات وأجهزة مختصة ومعينات طبية لازمة لمواجهة الفيروس؛ واستجابت الوكالة وقدمت للسودان دعماً بمبلغ (21.603.40) يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية.

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من جهةٍ أخرى، تتسلم الوزارة بشكل يومي تقارير بعثاتها في الخارج لرصد التطورات الخاصة بانتشار الوباء في منطقة التمثيل وتقوم بإحالتها لوزارة الصحة الاتحادية لتزويدها بما يعينها من تفاصيل وإحصاءات ومعلومات لتمكينها من تصنيف الدول وتحديد مكامن الخطورة للتعامل مع مواطني تلك الدول والمواطنين السودانيين القادمين منها على ضوء حجم الإصابات وخطورتها.

وتعكف وزارة الخارجية عبر بعثتيها في القاهرة وأسوان مواصلة اهتمامها بالمواطنين السودانيين العالقين في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد استقبال آخر دفعة للعالقين وصلت من أسوان للقاهرة. وتواصل البعثة إجراءات تسكينهم وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات التموينية لهم.

واشارت إلى أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، الاستجابة لطلبات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان لإجلاء رعاياها وموظفيها العالقين بالسودان بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران.

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