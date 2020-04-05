تفاصيل الكشف عن إصابة الحالة رقم (11) و(12) بـ”كورونا”

أعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن اكتشاف حالتين جديدتين بالإصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الإصابات إلى اثني عشر حالة.

وأوضح وزير الصحة أن الحالة رقم 11 رجل أجنبي يبلغ من العمر 67 عاما قدم من الهند عبر الخطوط الإماراتية من مطار دبي يوم 15 مارس وبدأت عليه الأعراض يوم 21 مارس وبلغ عن نفسه يوم 1 أبريل وتم أخذ العينة يوم 2 أبريل وظهرت نتيجتها اليوم وهو يتلقى العلاج بمركز جبرة للعزل.

وأبان أكرم ان الحالة رقم 12 طفلة تبلغ من العمر 11 عام وتمثل حالة انتقال محلي تمت إصابتها عن طريق المخالطة للحالة رقم 9 ولا توجد عليها أعراض وتم اخذ العينة منها يوم 3 أبريل وظهرت النتيجة اليوم وتتلقي العناية بمركز جبرة وحالتها جيدة.

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وعبر وزير الصحة بحسب (سونا)، عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الإنتقال المحلي، مناشداً كل من كان مسافراً وعاد للبلاد خلال فتح المطار لفترة وجيزة بتقديم نفسه للسلطات الصحية لفحصه والتأكد من خلوه من الإصابة.

وشدد وزير الصحة على منع التجمعات ووقف السفر إلى داخل السودان وخارجه معتذراً لكل السودانيين العالقين لعدم السماح بعودتهم لعدم وجود إمكانات استقبال إعداد أكبر بمراكز العزل والايواء ومعينات الوقاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)