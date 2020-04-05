الطاقة والتعدين تدعو شركات البترول للإسهام في مواجهة “كورونا”

دعا وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان حامد كافة شركات البترول والعاملين في قطاع النفط والغاز لإطلاق حملات ومبادرات وسط الموظفين والعاملين لدعم الأسر الفقيرة وأصحاب المهن والحرف اليومية والمتضررين من حظر التجوال.

وتأتي هذه الدعوة بحسب (سونا)، ترسيخاً لقيم ومبادئ الشعب السوداني وعلى رأسها قيم التكافل المجتمعي، وشملت الدعوة مديري ورؤساء شركات النفط والوحدات التابعة لوزارة الطاقة والتعدين ـ قطاع النفط.

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كما دعا المؤسسة السودانية للنفط والشركات لعمل صندوق لدعم مجهودات وزارة الصحة، وذلك من بنود الخدمات الاجتماعية والتبرعات بتنسيق تام مع المؤسسة السودانية للنفط لتوحيد طاقات الخير وتنظيمها.

كما دعا وكيل وزارة الطاقة والتعدين شركات البترول والعاملين في قطاع النفط والغاز للمساهمة الفاعلة في واجب الوطن الكبير تلبية لنداء الوطن (نداء رئيس مجلس الوزراء)، نداء الثورة ( القومة للسودان)، للمساهمة في حملة التبرعات من أجل مختلف مشاريع التنمية القومية.

وحثت الدعوة الأفراد للمساهمات الشخصية من حر مالهم والشركات من خلال البنود التي تتيح المساهمة، تحت شعار “وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)