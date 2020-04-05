(20) لجنة تحقيق و(7) نيابات للتحري مع رموز النظام السابق

التاريخ: 05-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة علمت مصادر بأن لجان التحري والتحقيق التي شكلتها النيابة العامة بلغت (20) لجنة للتحري في بلاغ انقلاب الانقاذ، وأن جميع اللجان تعمل في التحقيق في بلاغات رموز النظام السابق، وأن كل لجنة تضم عدداً من المتهمين. وأنها تتحفظ عن التصريحات في الوقت الراهن تخوفاً من هروب بعض المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أضاف المصدر بأن قيادات النظام البائد يواجهون بلاغات بسبع نيابات تضم نيابة الفساد والثراء الحرام والمشبوه والمال العام ونيابة الأراضي ونيابة بحري والخرطوم شمال والخرطوم وسط وأم درمان وسط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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