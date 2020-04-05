تاور: اللجنة ستدرس خطة الإغلاق الكامل خلال اجتماعها غداً

أكد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة، أن اللجنة العليا للطواريء الصحية ستدرس خطة الإغلاق الكامل خلال اجتماعها غداً الاثنبن.

وعقدت اللجنة العليا للطواريء الصحية اجتماعها الدوري بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة البروفيسور تاور حيث اطلعت اللجنة على مستجدات الوضع الصحي بالبلاد وأوضاع السودانيين العالقين بالخارج وموقف حظر التجوال.

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وأوضح عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور، في تصريح صحفي بحسب (سونا)، أن اللجنة اطمانت علي معالجة أوضاع السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية ومراكز الإيواء والحجر الصحي تحسباً لأي تطور.

وحذر بروفيسور تاور من عدم الجدية في الالتزام بمنع التجمعات وأوقات الحظر والسفر إلى الولايات وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار الفيروس.

وقال سيادته أن اللجنة أشرفت على ترحيل 3450 طالب إلى دارفور في الفترة من 24 مارس وحتي الأول من أبريل، لافتاً إلى أن اللجنة وجهت صندوق رعاية الطلاب بإعادة فتح الداخليات لطلاب الجامعات الذين يواجهون صعوبة الانتقال لولاياتهم، وعليهم العودة إلى الداخليات بعد إبراز البطاقة الجامعية، مؤكداً التزام الحكومة برعايتهم بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)