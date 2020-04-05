مصرع شيخ وإصابة اثنين في هجوم مسلح على مسجد

لقى مسن مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم مسلح شنه شاب على مصلين بمسجد بمدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور أدى لوفاة المسن ويدعى هرون صالح أحمد البالغ من العمر (70) سنة، وكان الهجوم قبل صلاة الجمعة الماضية.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، قال شهود أن منفذ الهجوم كان تحت تأثير المخدرات وأنه استل سكينه ودخل المسجد وقام بطعن الشيخ هرون مع (2) آخرين نقلوا على إثرها للمستشفى حيث فارق الشيخ هرون الحياة هناك متأثراً بجراحه.

واشتكى المواطنون في سرف عمرة من تكاثر المخدرات بالمنطقة التي وصفوها بأنها أصبحت مركزاً لتجميع المخدرات القادمة من دول الجوار قبل توزيعها لمناطق السودان الأخرى وطالبوا بإنشاء قسم خاص بسرف عمرة لمكافحة المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)