اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مصرع شيخ وإصابة اثنين في هجوم مسلح على مسجد

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-أبريل-2020

5 مشاهدة

مصرع شيخ وإصابة اثنين في هجوم مسلح على مسجد

لقى مسن مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم مسلح شنه شاب على مصلين بمسجد بمدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور أدى لوفاة المسن ويدعى هرون صالح أحمد البالغ من العمر (70) سنة، وكان الهجوم قبل صلاة الجمعة الماضية.

 

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، قال شهود أن منفذ الهجوم كان تحت تأثير المخدرات وأنه استل سكينه ودخل المسجد وقام بطعن الشيخ هرون مع (2) آخرين نقلوا على إثرها للمستشفى حيث فارق الشيخ هرون الحياة هناك متأثراً بجراحه.

 

 

واشتكى المواطنون في سرف عمرة من تكاثر المخدرات بالمنطقة التي وصفوها بأنها أصبحت مركزاً لتجميع المخدرات القادمة من دول الجوار قبل توزيعها لمناطق السودان الأخرى وطالبوا بإنشاء قسم خاص بسرف عمرة لمكافحة المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شيخ وإصابة اثنين في هجوم مسلح على مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا