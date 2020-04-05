النيل الأزرق: عطلة للفئات الأكثر عرضة لمرض “كورونا”

أصدر المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأزرق دكتور محمد صلاح الدين محمد بابكر توجيهاً إدارياً منح بموجبه الفئات الأكثر عرضة لمرض “كورونا” من العاملين بالصندوق عطلة اعتباراً من اليوم الأحد إلى حين إشعار آخر.
الجدير بالذكر بحسب (سونا)، أن الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية كانت من أوائل المؤسسات التي نفذت موجهات وزارة الصحة بتقليل عدد العاملين بمؤسسات القطاع العام والخاص ضمن التدابير الوقائية لمجابهة كورونا، بوضع جملة من الضوابط لتسيير العمل بمراكز التأمين الصحي بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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