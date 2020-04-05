الخارجية تعلن مواصلتها حشد الدعم الدولي لبرنامج مكافحة “كورونا”

أعلنت وزارة الخارجية مواصلتها حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال التواصُل مع الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الاتصالات قد أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.

وفي ما يلي بحسب (سونا) نص البيان الصحفي:

مواصلة للجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها، توالي وزارة الخارجية جهودها الدبلوماسية واتصالاتها مع بعض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لاستقطاب العون والمساعدات.

وفي هذا الصدد، تواصل وزارة الخارجية حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصُل مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها. وقد أثمرت هذه الاتصالات تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.

حيث تواصلت وزارة الخارجية مع المنسق المقيم بالإنابة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، الذي أفاد بقيام صندوق الأمم المتحدة العالمي للملاريا والسل والإيدز برصد مبلغ ٢.٨ مليون دولار للسودان لاستخدامها في دعم الجهود الحكومية لدرء فيروس كورونا.

كما قامت الوزارة عبر بعثتنا في جدة بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة الذي أعد خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل الدعم لمبلغ عشرة ملايين دولار.

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وتعمل الوزارة بالتنسيق مع بعثة السودان في فيينا للحصول على دعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شكل معدات وأجهزة مختصة ومعينات طبية لازمة لمواجهة الفيروس وقد استجابت الوكالة وقدمت للسودان دعماً بمبلغ ٢١.٦٠٣.٤٠ يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية.

وما زالت وزارة الخارجية ترفد اللجنة بالتقارير التي تردها من سفارات السودان وقنصلياته بالخارج بشكل يومي عن مستوى انتشار جائحة كورونا بدول التمثيل وأوضاع السودانيين المقيمين بالخارج في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتعكف وزارة الخارجية عبر بعثتيها في القاهرة وأسوان على مواصلة اهتمامها بالمواطنين السودانيين العالقين في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد استقبال آخر دفعة للعالقين وصلت من أسوان للقاهرة. وتواصل البعثة إجراءات تسكينهم وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات التموينية لهم.

من جهةٍ أخرى، تتسلم الوزارة بشكل يومي تقارير بعثاتها في الخارج لرصد التطورات الخاصة بانتشار الوباء في منطقة التمثيل و تقوم بإحالتها لوزارة الصحة الاتحادية لتزويدها بما يعينها من تفاصيل وإحصاءات ومعلومات لتمكينها من تصنيف الدول وتحديد مكامن الخطورة للتعامل مع مواطني تلك الدول والمواطنين السودانيين القادمين منها على ضوء حجم الإصابات وخطورتها.

وتواصل الوزارة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، الاستجابة لطلبات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان لإجلاء رعاياها وموظفيها العالقين بالسودان بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)