عااااجل.. ارتفاع حالات الاشتباه بـ”كورونا “إلى 165 حالة

كشفت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية الصادرة اليوم الأحد، أن مجمل حالات الاشتباه بـ”كورونا” بجميع مراكز العزل بالسودان حتى أمس السبت 4 أبريل ، بلغ عددها 165 حالة اشتباه منها 14 حالة اشتباه جديدة.

وأكدت التقارير بحسب (سونا)، تسجيل حالتين جديتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 12 إصابة من بينها حالتي الوفاة اللتين سبق الإعلان عنهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)