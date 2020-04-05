بعد مطاردة عنيفة.. القبض على طالب جامعي كسر حظر التجوال

بعد مطاردة عنيفة ألقت الشرطة القبض على طالب جامعي تخطى حظر التجوال بمنطقة الخرطوم شرق أركويت، وكانت المطاردة بين المتهم وهو في السنة الأخيرة بإحدى الكليات الأدبية بالخرطوم، وكان على متن عربة دفع رباعي (دبل كاب) بقيمة (3) مليار جنيه سوداني قادم من المركز الإسلامي متجهاً نحو الكبري.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كان الطالب يقود العربة بسرعة هائلة كسر بها عدة إشارات حمراء بشارع عبيد ختم ومنها تمت مطاردته بواسطة شرطة الارتكاز لحظر التجوال من خلال التحوطات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد، حيث كانت المطاردة عنيفة بين المتهم والشرطة والشوارع خالية من المارة تم توقيفه في اشارة الشرقي واتضح أنه في حالة سكر تام لدرجة لا يستطيع الوقوف على قدميه.

وبعد توقيف المتهم أُقتيد لقسم الشرقي ودون في مواجهته بلاغات منفصلة بالسكر والإخلال بالسلامة العامة ومعارضة السلطات ومخالفة قانون الحظر وخضع للتحري تمهيداً للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)