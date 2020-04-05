“قوات نظامية” تعتدي على عضو لجان المقاومة بمحطة الوقود

التاريخ: 05-أبريل-2020
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اعتدت قوات أمنية بمدينة سنار على أحد أعضاء لجان المقاومة المنظمة بإحدى محطات الوقود بالمدينة.
وقال قيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” بسنار أن أفراداً من عناصر نظامية موجودة في محطة وقود سكر سنار قاموا بالاعتداء على فرد لجان المقاومة بالضرب عندما تدخل الأخير، حينما كثرت تصاديق الوقود بالبراميل بصورة ملفتة نهار الخميس الماضي.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، استنكرت لجان المقاومة بسنار الإعتداء مطالبين بالوقف الفوري لمثل هذه الاستفزازات من قبل العسكر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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