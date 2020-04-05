معاش الناس.. بقلم جعفر باعو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قبل مجيء الإنقاذ للحكم في يونيو 1989م، كان تعداد سكان ولاية الخرطوم لا يتعدى المليون نسمة ربما يزيدون قليلاً.

*لم تكن الحياة صعبة كما هو الحال الآن، فجل المنازل إن لم يكن كلها بها الدقيق بأشكاله المختلفة “ذرة وقمح ودخن” والبسطاء جداً ستجد لديهم دقيق الذرة.

*الأسواق كانت بسيطة وبها كل شيء والعامل البسيط بإمكانه أن يوفر قوت أولاده بقليل من العناء ليتفرغوا هم لدراستهم دون حمل هم لمصروفات دراسية أو شراء مستلزمات الدراسة.

*بعد حكم الإنقاذ بدأت الخرطوم تتوسع في حدودها السكانية وقدم الكثير من المواطنين من الولايات المختلفة للسكن في الخرطوم لا لشيء سوى انعدام الخدمات في ولاياتهم.

*أصبح العلاج الناجع في الخرطوم، والمدارس الجيدة كذلك بها، فتحول أهل الولايات للخرطوم التي تحولت خلال سنوات الإنقاذ “الخرطوم” إلى المدينة المريفة.

*زاد تعداد السكان كثيراً ولم تزد الخدمات بذات المعدل، وأهملت الإنقاذ تطوير الأسواق ودعم سلعها والاهتمام بمعاش الناس وانشغلت بصراعها الداخلي منه والخارجي.

*الكثير من أهل الريف فضلوا هذه العاصمة التي كانت تغسل شوارعها في حقبة ما بعد الاستقلال، وتحولت إلى المدينة التي تغسل منازلها بدموع اليتامى والفقراء من أهل السودان.

*في سابق الأزمان كانت وجبة الأسر الفقيرة “كسرة بموية” وإن تحسن الحال قليلاً تتبدل “الموية بطماطم” ، أما اليوم فحتى هذه الكسرة أصبحت لمن يملك المال الوفير وليس للفقراء.

*وتحولت الطماطم إلى وجبة الطبقة “البرجوازية” التي تجلس في أبراجها العاجية، وكيف لا تكون كذلك وكيلو الطماطم كغيره من الخضروات يرتفع يوماً بعد آخر.

*خمسون جنيهاً للطلب الواحد من الفول، والفول والطماطم كانا وجبتي الفقراء، فكيف يعيش الموظف الذي لا يتجاوز مرتبه ألفي جنيه، وكيف هو حال العامل البسيط الذي لا يصل راتبه إلى الألف وخمسمائة جنيه؟.

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*الخرطوم اليوم لا يبحث أهلها عن الرفاهية، ولكنهم يرجون أن يجدوا غذاء بسيطاً بأسعار زهيدة على شاكلة الطماطم والفول.

*في الفترة الأخيرة تحول الكثيرون لتناول وجبة “فتة العدسية” التي تعتبر الأقل تكلفة مقارنة بالفول والسلطة والأقل كثيراً من طبق عصيدة بملاح نعيمية.

*إنه الاقتصاد الذي يبحث عنه البسطاء الذين لا يطمحون في كرسي في القصر الجمهوري أو مقعد في البرلمان، فقط يطلبون أن تكون الدولة جادة في تخفيف أعباء المعيشة فعلاً لا قولاً كما كانت تفعل الإنقاذ في كثير من الأحيان.

*التحول الكبير في الاقتصاد والمجتمع السوداني طيلة حكم الإنقاذ أفرز الكثير من الظواهر التي كانت غير موجودة في سنوات ما قبل الإنقاذ، وتبقى القليل من الأشياء الجيدة في المجتمع السوداني يجب المحافظة عليها بالصدق في القول والعمل.

*سئم جل الشعب السوداني من حكم الإنقاذ للمعاناة الكبيرة التى وجدوها في معاشهم، وحينما وصل الأمر إلى مرحلة صعب السكوت عليها خرج للشارع لترحل الإنقاذ، ولا زالت المعاناة مستمرة رغم رحيل نظام استمر ثلاثين عاماً.

*قحت الآن تحكم بنفس نهج الإنقاذ وربما أسوأ بكثير، وهي تفشل في السيطرة على الأسواق .. والعملة.. ونخشى أن تفشل في السيطرة على كورونا بحالاتها ألقليلة التي ظهرت حتى الآن.