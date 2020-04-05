المالية تكشف مصادر أموال تعويض أسر ضحايا المدمرة “كول”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية أن المبلغ الذي تم تسديدُه كدفعة أولى في التسوية المتعلقة بتعويض أسر ضحايا المدمرة “كول” تم من حسابات وزارة المالية والموارد الذاتية للبلاد .

وذلك بحسب تصريح صحفي من وزارة المالية اليوم الأحد، اطلعت (اليوم التالي) عليه، وتورد نصه فيما يلي، (تداولت عدد من الصحف على مدار الأسبوع الماضي أخباراً عن تسديد الدفعة الأولى من التسوية المتعلقة بالجرائم الإرهابية للنظام المخلوع والتي دمغ فيها النظام السابق اسم السودان ووسمه بالدولة الراعية للإرهاب. وردّدت أنّ المبلغ المطلوب قد تمّ تسديده من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي . إننا نودُّ أن نؤكد و بكُلّ وضوح، أنّ المبلغ قد تمّ تسديدُه من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية.

إنّ الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لمعالجة إرث الجرائم والممارسات السالبة التي إرتكبها النظام البائد والتي أدّت لعزلة السودان عن محيطه الدولي والإقليمي وأثّرت على اقتصاده الوطني، ستظل متواصلة بإتجاه إزالة كافة أشكال العقوبات المفروضة على السودان، وهذا هدف وطني إستراتيجي.