خرقوا الحظر .. وحيجيبوا لينا (كورونا ).. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(١)

يبدو ان لجنة الامن بولاية الخرطوم التى تنفذ خطة حظر التجوال تعانى من جهل تام للكثير من الجوانب المتعلقة بالحظر وحياة الناس ويبدو انهم ينفذون الحظر عن جهل تام بمسبباته واهدافه والغاية المنشودة منه، فالحظر الصحى قصد منه عدم تجمع المواطنين حتى لا تنتقل العدوى بين الناس اليس كذلك؟ لكن حينما تقوم قوة الطوف الليلى او عناصر من الجيش باصدار اوامر للافران بالتوقف وعدم بيع الرغيف الا بعد السادسة صباحاً فذلك حتماً سيُحدث تكدساً للمواطنين وتجمعاً من شأنه نشر الوباء بين الكثيرين ، ويصبح بذلك لا فائدة من الحظر وكأنك يا ابوزيد لاغزيت ولاشفت الغزو ، ففى السابق كان الناس يتسللون منتصف الليل فرادى ويقومون بشراء الرغيف تفادياً للازدحام ولكن بعد ان امر عناصركم بعض الافران بعدم فتح نافذة البيع الا بعد السادسة صباحاً اصبح الناس يحضرون منذ الثالثة صباحاً وينتظمون في صفوف متراصة ويتجمعون حتى السادسة صباحاً وهى فترة كافية لنشر المرض كان يمكن تلافيها بسهولة، وللمغالطنا نقول اذهبوا لمخابز سوق السجانة وشوفوا الحاصل هناك شنو ، شوفوا التكدس والصفوف التى لن تخطئها (الكورونا) لو اراد لها المولى ان تنتشر بفعل تلك الصفوف ، فمن الجهل ان تطبق خطة صحية ومطبقها يجهل معاش الناس واسلوب حياتهم لذلك نقول لكل القوات النظامية المطبقة للخطة والمسؤولين عن تطبيقها انكم افلحتم في القمع وفشلتم في الحفاظ على الصحة لانه من اهم اسباب الحفاظ على الصحة عدم الاحتكاك والتجمهر وانتم بدلاً عن مساعدة المواطنين في الحصول على الرغيف بسلاسة ودون تكدس تسهمون بطريقة غير مباشرة في نشر المرض.

فاذا كان الجهل من قواتكم المنفذة فيا ريت توعوهم بمخاطر الاحتكاك وياريت تصدر تعليمات صريحة بتجنب الاحتكاك والسماح للافران بالعمل والبيع للاشخاص بطرق فردية ومنع الاحتكاك .

(٢)

قرأت القصة التى قام بنشرها الطبيب الذي ضبط اثناء ساعات حظر التجوال وقيدت في مواجهته اجراءات قانونية، استغربت كثيراً وشعرت ان هنالك حلقة مفقودة في حديث الطبيب ولو ان ما قاله كان صحيحاً فذلك كان سيكون له موقف آخر، قمت بالبحث والاتصال وحسب رواية الشرطة قالوا ان الطبيب لم يبرز بطاقة وابرز لهم امر تعيين ولم يكن لديه اذن من السلطات يسمح له بالتجوال هذه هي الافادة التى تلقيتها وان كانت هذه الافادة صحيحة وان الطبيب لم يكن يحمل بطاقة وابرز فقط امر تعيين فكيف للشرطة ان تتعرف عليه؟ دايرهم يعرفوك كيف ياحبيبي؟ مكتوب على جبينك طبيب ولا شنو.

جميعنا تابعنا الفيديو الذي حوى مادة عن الطبيبة السودانية التى كانت في طريق عودتها لمقر اقامتها بعد يوم عمل شاق في الثانية صباحاً واوقفتها الدورية وتحدث اليها الشرطى ضابط برتبة ملازم اول تحدث معها بكل تهذيب وادب وطلب بطاقتها وكان ضابطه العقيد يتابع من غرفة التحكم وعندها ابلغها التحايا في موقف مؤثر وبعث عبر اللاسلكى تحية لها ولكل الطاقم الطبي حتى كادت تدمع اعين الطبيبة وظل الضابط الصغير يرفع لها تحية الاحترام الى ان غابت سيارتها عن بصره فالتحية للشرطة الاماراتية ويا ريت كل قواتنا المنفذة للحظر تكون بمستوى الشرطة الاماراتية ويا ريت اطباءنا يكونوا بمستوى التزام الطبيبة السودانية التى انتشر مقطع الفيديو الخاص بها ، يا ريت يا سودانيين تبطلوا اللؤم والتحدى وقوة العين البتعملوا فيها دى وتبقو قدر المسؤولية فالحظر لحمايتكم فأبدأوا بانفسكم فلو اى زول احترم نفسو اكيد ما حتحصل مشاكل ويجب ان يكون الالتزام سلوك دولة بأكملها ولا رايكم شنو؟

(٣)

الحظر سلوك ياهؤلاء قبل ان يكون تعليمات تنفذ ويا ريت تطبيق الحظر يتم بسهولة ويسر مع مساعدة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الحياتية دون معاناة ودون صفوف، ومن هنا نناشد المواطنين الذين يضطرون لخرق الحظر بان يكونوا على قدر من الوعى والمسؤولية وان يدلوا بالاسباب التى جعلتهم يخرقون الحظر بعد ابراز مستنداتهم واوراقهم الثبوتية وان يكون الحديث بتهذيب فالنظامى الذي يطبق الخطة هو ليس سوى مأمور ومجبر على القيام بواجبه كما تقوم انت بواجبك فلا داعى لخرق التجوال والا فأي شخص يجب ان يتحمل نتائج ما سيحدث له، ورسالتى للقوات المطبقة لخطة الحظر التحية لكم اينما حللتم فأنتم كقوات تنفذون تعليماتكم نعلم تماماً مدى الدور والمهام الجسام التى تقومون بها لصالح المواطن ومهما حدث ستظلون انتم الدرع الحصين لبلادنا فنحن نعول عليكم لمجابهة جائحة الكورونا ولكن نطالبكم بالتحلى بالصبر والتزام الهدوء والتأسي برفاقكم من قوات الدول الاخرى ولكم التحية.