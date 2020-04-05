شعب الهلال قال لا للـ(الكاردينال) ..!!.. بلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• شعب الهلال قال كلمته بالصوت العالي ..

• لا لفترة جديدة للكاردينال ..

• لم يقول ذلك اليوم ولا بالأمس ..

• قالها قبل عدة سنوات ..

• عندما أصبح فريق الكرة أكثر من عادي ..

• ماذا سيفعل الكاردينال للهلال ..

• أخذ فرصيته الكافية في رئاسة النادي ..

• ماذا كانت النتيجة ..

• تراجع كبير في مستوى الفريق ..

• وتطور في المنشآت ..

• لكن الجماهير لا تريد رؤية روعة المنشآت ..

• ماذا يحدث داخل الملعب ..

• نتذكر جيدا فترة صلاح ادريس ..

• الهلال كان يملك فريق رهيب ..

• الازرق كان شرساً داخل وخارج ملعبه ..

• أرعب الأفارقة داخل عرينها ..

• هل كان أحد يتذكر منشآت الهلال ..

• الازرق كان مولع نار ..

• تصدر تصنيف (الكاف) ..

• الجماهير التي كانت لا تجد موقعا في المقبرة أكثر من التي كانت موجودة داخلها ..

• (والله ايام يا زمان) ..

• ظلت الجماهير في انتظار وعود الكاردينال بالتعاقد مع محترف عالمي ..

• في كل موسم للتسجيلات كانت الانظار تتجه لمطار الخرطوم لرؤية المحترف العالمي ..

• ولكن ..!!

• يكفي إعتصام الألتراس في النادي ..

• لم يشهد تاريخ الكرة قيام جماهير بتلك الخطوة تجاه رئيس النادي ..

• ندعو الكاردينال الاستجابة لرأي الأغلبية ..

• والتنحي عن الرئاسة ..

• (شعب الهلال قال ليك لا عديل كدا) ..

• في حال عدم الاستجابة ..

• الانتخابات في الطريق ..

• التغيير قادم للديار الزرقاء ..

• مصير الهلال في يد أبنائه ..

• الصندوق سيقول كلمته ..

• نترقب فترة أفضل ..

• عودة الهلال الي سابق عهده ..

• أبناء الهلال جاهزون لتحمل المسؤولية ..

• الكوارتي يُسخن على الخط ..

• وهناك المزيد في الطريق ..

• يعملوا في صمت ..

• ومفاجآت عديدة في الطريق ..

• (أصبروا بس) ..

• بكرة احلى ..

((صمت اخير)) ..

• القومة ليك يا سودان ..