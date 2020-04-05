شعب الهلال قال لا للـ(الكاردينال) ..!!.. بلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• شعب الهلال قال كلمته بالصوت العالي ..
• لا لفترة جديدة للكاردينال ..
• لم يقول ذلك اليوم ولا بالأمس ..
• قالها قبل عدة سنوات ..
• عندما أصبح فريق الكرة أكثر من عادي ..
• ماذا سيفعل الكاردينال للهلال ..
• أخذ فرصيته الكافية في رئاسة النادي ..
• ماذا كانت النتيجة ..
• تراجع كبير في مستوى الفريق ..
• وتطور في المنشآت ..
• لكن الجماهير لا تريد رؤية روعة المنشآت ..
• ماذا يحدث داخل الملعب ..
• نتذكر جيدا فترة صلاح ادريس ..
• الهلال كان يملك فريق رهيب ..
• الازرق كان شرساً داخل وخارج ملعبه ..
• أرعب الأفارقة داخل عرينها ..
• هل كان أحد يتذكر منشآت الهلال ..
• الازرق كان مولع نار ..
• تصدر تصنيف (الكاف) ..
• الجماهير التي كانت لا تجد موقعا في المقبرة أكثر من التي كانت موجودة داخلها ..
• (والله ايام يا زمان) ..
• ظلت الجماهير في انتظار وعود الكاردينال بالتعاقد مع محترف عالمي ..
• في كل موسم للتسجيلات كانت الانظار تتجه لمطار الخرطوم لرؤية المحترف العالمي ..
• ولكن ..!!
• يكفي إعتصام الألتراس في النادي ..
• لم يشهد تاريخ الكرة قيام جماهير بتلك الخطوة تجاه رئيس النادي ..
• ندعو الكاردينال الاستجابة لرأي الأغلبية ..
• والتنحي عن الرئاسة ..
• (شعب الهلال قال ليك لا عديل كدا) ..
• في حال عدم الاستجابة ..
• الانتخابات في الطريق ..
• التغيير قادم للديار الزرقاء ..
• مصير الهلال في يد أبنائه ..
• الصندوق سيقول كلمته ..
• نترقب فترة أفضل ..
• عودة الهلال الي سابق عهده ..
• أبناء الهلال جاهزون لتحمل المسؤولية ..
• الكوارتي يُسخن على الخط ..
• وهناك المزيد في الطريق ..
• يعملوا في صمت ..
• ومفاجآت عديدة في الطريق ..
• (أصبروا بس) ..
• بكرة احلى ..
((صمت اخير)) ..
• القومة ليك يا سودان ..
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