نحنا قمنا.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فتحت الفتاة حقيبة يدها ومدت (لصبي الدرداقه)مبلغ خمسه عشره جنيها حسب اتفاقها معه وهو يحمل مشترياتها إلى السيارة لم يمد الصبي يده لاستلام حقه وقال لها :”حولي القروش دي باسمي لي حمدوك” … اهتز جسد الفتاة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها وبتأثر بالغ قالت :”شيل قروشك وانا بحول بي اسمك لحمدوك ” رد بكبرياء “يعني عشان قروشي شويه ؟؟لو انتي شايفه كده ختي عليها وحوليها انا ما بشيلها ” سكتت الفتاة وهزت رأسها بالموافقه وهي تخفي دمعتها و تغالب التأثر الذي كسى وجهها

***هذه صورة وما احلاها للتجاوب الكبير الذي وجده نداء ( القومه للسودان ) من قومه … تحمس لها الطفل بالمنزل وهو يطلب من والده (التحويل) وصبي الدرداقه في السوق والعامل والموظف والمهني والتاجر ورجل الأعمال وتسابق في نجاحها الرجال والنساء

***نداء الوطن هذا الذي يستنكره من في عينه رمد الإنقاذ ويسد آذانه فسادها فالنفير ليس جديد علي الشعب السوداني الابي البطل فعلى مستوى المناطق او الوطن الاصغر (بقومه ) محدوده قام الناس… فبنوا بالجهد الذاتي المدارس والمستشفيات وشيدوا الطرق ومدوا خطوط الماء والكهرباء ومع (قومه سابقه)قام الشعب السوداني متبرعا بمال الكرامه وتسابق افراده بمال الجريح وغيره كثر

***الرياضيون قاموا بعده (قومات) من شاكله (القومه للسودان)فشيدوا اكثر من ملعب واضاءوا ونجلوا غيرها واقاموا الدورات لصالح بناء المستشفى والمدرسة واعمال خيريه اخرى.

***الفنانون في (قومه للسودان) قاموا من قبل واحيوا الحفلات وتجولوا بها في ربوع السودان ومن اموال عائدها وقفت اعمال شامخه شاهده للعيان (القومه للسودان)ليست جديده والمواطن السوداني قام (من بدري)لسودانه مضحيا ومن ضحى بالنفس والولد طبيعي ان يضحى بالمال

***اللافت ان (القومه للسودان)وجدت حاليا (بخيس ) يبخسها و(صغير) يستصغرها و (رخيص) يرخصها و (مستهزئ) يستهزأ بها والقله التي تحمل تلك الصفات وتسعى لافشال القومه للسودان هي نفسها التي اقعدت السودان بما سرقت ونهبت وبدلا من ان تكتفي وتختفي ها هي ترفع رأسها وصوتها والياتها لتمنع القومه وليمت هؤلاء بغيظهم (فالقومه للسودان) قائمه و نشطه وقويه ومتينه وكريمه وسخيه وستشهد رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه للعالم اجمع تبرعات (تقوم قيامه)المتآمرين والفاشلين والمنهزمين ومع ذكرى ثوره ابريل المجيده (واليوم يومها) ومع اقتراب رمضان الكريم (فالقومه للسودان) ستشهد تدفق اموال طائلة بالجنيه والريال والدرهم والروبيه والليره والدينار والاسترليني واليورو والدولار والين والروبل والجلدر والمارك والفرنك .

***احبك يا وطني

اعزك يا وطني

(ونحن قمنا للسودان ولا نامت اعين الجبناء)