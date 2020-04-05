المفوضيه وترباس سبب العذاب !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? الهلال ومنذ سنوات بلا نائب للرئيس ولا امين عام ، مقعد قدامى اللاعبين خال بوفاة كابتن زغبير ، الفريق صديق غادر منذ سنوات ، الفرحان قيل انه استقر بالقاهره بجانب سعد العمده ، اللواء عصام كرار مشغول في الجيش اما صلاح عبد الرحيم فلم يظهر منذ فصله من عمله بالبنك .

▪️هذا هو الحال في مجلس الهلال الذي بات يتشكل من الثلاثي كردنه و عيسي و سيف كمبو نشربو .

▪️الاول والثاني في سفر دائم والثالث هو الوحيد المتواجد رغم طرد الكاردينال له يوم المقصوره المشهود !!

▪️الهلال في كل تاريخه لم يشهد مثل هذه المهانه الاداريه والتي تسببت فيها مفوضيه الفاتح حسين ، تلك المفوضيه الاسوأ في تاريخ الهلال .

▪️لولا تواطؤ تلك المفوضيه مع الكاردينال لتحرر الهلال من المجلس الاسوأ في تاريخ النادي .

▪️المفوضيه الجديده يبدو انها اسوأ من سابقتها ذلك انها وفي اول اجتماع لها شكلت لجنة عضويه للهلال جعلت على رأسها احد موظفي الكاردينال !!

▪️مثل هذا التصرف المنحاز لم تفعله حتى مفوضية الفاتح حسين !!

▪️هذه هي المفوضيه المحايده التي وعدنا بها الوزير ادم كبير !! .

▪️نعلم ان المفوضيه الجديده كارديناليه الهوى لكنا لم نتوقع ان تكشف عن كارديناليتها هذه من اول اجتماع .

▪️تُخطي المفوضيه الجديده إن ظنت ان بامكانها اعادة تنصيب الكاردينال ، فشعب الهلال بالمرصاد .

▪️هجوم اعلام الكاردينال على المفوضيه لن يخدعنا فتلك لعبه ساذجه متفق عليها .

▪️لو فعلوا مع اعضاء المفوضيه ما فعلوه مع د. كمال و حجازي لما صدقناهم .

▪️المفوضيه سبب الاذيه .

???? إدعاء مجلس الكاردينال بأن العضويه كانت مفتوحه وتم اغلاقها بسبب الكرونا امر مضحك.

▪️العضويه مغلقه منذ سنوات بدليل عشرات بل مئات الطلبات لفتحها .

▪د. حسن علي عيسي لا علاقة له بالبيان الذي صدر باسمه عن العضويه .

▪️عيسي الاستاذ الجامعي والمعلم القدوه الذي نعرف لا يكذب .

???? جماهير الرياضه بانتظار قانون الرياضه الجديده الذي ينظف الساحه من اصحاب السوابق ويمنع ترشيحهم .

▪️القانون الان بمجلس الوزراء ومحاولات تصفية د. كمال رئيس لجنة القانون لن تجد فقد اكمل الرجل مهمته بنجاح .

▪️ابو تله ، تبيدي و شيبه يقومون بعمل قانوني محترم ممثلين لشعب الهلال الي جانب حجازي ملك الطعون ومسهر بنزينا .

???????? طارق المعتصم دعا لتعين لجنة تسيير للمريخ .

▪️طارق هذا شارك باسم المريخ اخر لقاء جماهيري للمخلوع بساحة الحريه .

▪️حينما شارك المعتصم في مسيرة الردع تلك كان رصاص الامن والمليشيات يحصد الثوار و الكندكات.

▪ تحيرني محاولة الزواحف والفلول العوده للمشهد الرياضي ويحيرني اكثر الصحف التي تجعل من نفسها منصه اعلاميه للفلول والزواحف !! .

▪️لم تسقط بعد .

???????? قضايا حيدر التوم (محام) ضد مجلس المريخ ، هل هي قضايا حقيقيه ام مجرد محاوله للشو والظهور الاعلامي ؟

???????? كلام سياسه .

▪️تربطني علاقه اخويه بالجنرال حسن فضل المولي هذا الاعلامي الجميل صديق الجميع .

▪️رغم الصداقه اقر بالاسباب التي ادت لابعاده عن فضائيه النيل الازرق ويقيني ان الجنرال نفسه مدرك لذلك كون انه وغيره من كوادر الاسلامين دخلوا التلفزيون على حساب من تم طردهم خلال عهد المخلوع .

▪️سياسة الدوله يجب ان تجد الاحترام وكل من حاول خلق البطولات وتطاول على الثوره يجب ان يجد الردع الفوري .

▪️ترباس ، هدي عربي و كل من يحاول استفزاز ثورة الشعب في ستين .

▪️ترباس ليس وردي وهدي ليست فيروز وعلى (الرشيد سعيد) وكيل الاعلام اصدر امر بمنع كافة الفضائيات والاذاعات الحكوميه التعامل معهم وعدم مشاركتهم في اي نشاط حكومي .

▪️امشوا غنوا للزواحف والفلول .