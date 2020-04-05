مقتل وإصابة خمسة اشخاص على يد فرنسي من اصول سودانية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شخصان وجرح أربعة آخرون، أحدهم بحالة حرجة، في حادثة طعن، جنوب شرقي فرنسا.

وأشارت تقارير أوّلية إلى أنّ منفّذ الهجوم دخل متجراً لبيع التبغ في بلدة رومان سور ايزير، بالقرب من مدينة غرونوبل، وطعن صاحب المتجر وأحد الزبائن. ثمّ خرج وتوجّه نحو محل قصاب مجاور، وهاجم المزيد من الأشخاص.

وأعلنت الشرطة أنّها أوقفت المشتبه به. ولم يتضح بعد الدافع من الهجوم، ولم تباشر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيق في الحادث، لكنّها أعلنت أنّها تتابع التطوّرات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المشتبه به رجل في الـ 33 من العمر، وقد أخبر الشرطة أنّه مولود في السودان.

وأشار موقع فرانس بلو إلى أن الشرطة أو الأجهزة الاستخبارية الفرنسية لم تكن لديها معرفة أو معلومات سابقة عن المشتبه به.