تفاصيل جديدة في قضية قتل وكيل نيابة بالمجلد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دون المتهم بقتل وكيل نيابة المجلد بولاية غرب كردفان اليوم الأحد إعترافآ قضائيآ أمام قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية ، حيث أقر المتهم بإطلاق الرصاص على الضحية وكيل النيابة أمام منزله وأرداه قتيلآ ثم هرب الي ولاية الخرطوم ويذكر ان شرطة التكامل كانت قد نصبت للمتهم كمين بعد هروبه المرة الاولي الي الخرطوم حيث حصلت الشرطة علي معلومات بمكان تواجد المتهم وعلى الفور تم تكوين قوة للقبض على المتهم في منطقة الثورة الحارة 75 بامدرمان بقيادة الملازم اول عثمان محمود عثمان رئيس شعبة المباحث بالقسم والملازم اول اواب فيصل حسن تمت مداهمة المنزل في تمام الساعة 3 ص الخميس وتم القبض علي المتهم وبتاريخ 4/4/2020 وبالتحري مع المتهم اقر بالواقعة دون اليوم اعترافا قضائيا بالحادثة.