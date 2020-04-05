عاجل.. السودان يدرس إغلاق البلاد بشكل كامل في هذا الموعد

الأحد 5 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أكد عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطواريء الصحية؛ صديق تاور، أن اللجنة ستدرس في اجتماع غدا خطة الإغلاق الكامل.



وقال تاور، في تصريح صحفي ، أن اللجنة اطمانت علي معالجة أوضاع السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية ومراكز الإيواء والحجر الصحي تحسبا لأي تطور.

وحذر من عدم الجدية في الالتزام بمنع التجمعات وأوقات الحظر والسفر الي الولايات ومايمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار الفيروس.

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ومن جانبه أعلن وزير الصحة؛ أكرم علي التوم عن اكتشاف حالتين جديدتين بالإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الي اثني عشر حالة.

وأوضح أن الحالة رقم 11 رجل اجنبي يبلغ من العمر 67 عاما قادم من الهند عبر الخطوط الإماراتية من مطار دبي يوم 15 مارس وبدأت عليه الأعراض يوم 21 مارس وبلغ عن نفسه يوم 1ابريل وتم اخذ العينة يوم 2ابريل وظهرت نتيجتها اليوم وهو يتلقي العلاج بمركز جبرة للعزل.

وأبان ألتوم ان الحالة رقم 12 طفلة تبلغ من العمر 11عام وتمثل حالة انتقال محلي تمت إصابتها عن طريق المخالطة للحالة رقم 9 ولا توجد عليها أعراض وتم اخذ العينة منها يوم 3ابريل وظهرت النتيجة اليوم وتتلقي العناية بمركز جبرة وحالتها جيدة.

وعبر وزير الصحة عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الإنتقال المحلي ، مناشدا كل من كان مسافرا وعاد للبلاد خلال فتح المطار لفترة وجيزة بتقديم نفسه للسلطات الصحية لفحصه والتأكد من خلوه من الإصابة.

وشدد وزير الصحة علي منع التجمعات ووقف السفر إلي داخل السودان وخارجه معتذرا لكل السودانيين العالقين لعدم السماح بعودتهم لعدم وجود إمكانات استقبال إعداد أكبر بمراكز العزل والايواء ومعينات الوقاية.