عاجل.. السودان يعلن عددا جديدا لمصابي كورونا في البلاد

الأحد 5 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة، اكتشاف إصابتي جديدتين بفيروس كورنا المستجد (كوفيد19)، لترتفع الإصابات إلى 12 حالة.



وافتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مركز العزل الصحي بمحلية كرري بسعة 200 سرير مجهزة بكامل معداتها الطبية لمجابهة جائحة كورونا.

وأعلن دقلو، الاستعداد التام لتجهيز 1000 سرير إضافي في حالة تفاقم الوباء وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة الاتحادية لخدمة جميع المواطنين.

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ووجه بتنفيذ عمليات التعقيم والرش والتوعية لأفراد القوات وعامة المواطنين، مؤكدًا أنه حال استفحال الأمر ستقوم القوات بادوار إضافية في توصيل الطعام الى المواطنين في منازلهم وحجر مناطق ومدن بأكملها.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بموجهات ومحاذير وزارة الصحة حول مخاطر انتشار ومكافحة الوباء، مشدداً على ضرورة تجنب بعض العادات السودانية مثل التجمع في المناسبات الاجتماعية والأكل والشرب في إناء مشترك أو أي سلوك آخر يتعارض مع محاذير انتشار المرض.

وقال النائب الأول إن الكوادر الصحية يعملون في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة ، واصفاً إياهم بالجيش الأبيض وخط الدفاع الأول لمحاربة وباء كورونا.

وأكد مساندتهم والوقوف معهم في هذا الظرف المعقد، والقي سيادته التحية العسكرية لجميع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي لدورهم الكبير في محاربة الوباء.