حريق هائل يقضي على (20) منزلاً بشمال دارفور

التاريخ: 05-أبريل-2020
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شب حريق بمعسكر أم ضريساية وقضى على (20) منزلاً بقرية تابت بولاية شمال دارفور.
وأوضح أحد نازحي المسعكر أن الحريق قضى على (20) منزلاً بكامل محتوياتها، بالاضافة إلى نفوق عدد مقدر من الضأن والماعز.
وناشد النازح بحسب صحيفة السوداني الدولية، الخيرين والجهات الرسمية بالإسراع في تقديم العون للأسر التي باتت في العراء بمعسكر أم ضريساية للنازحين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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