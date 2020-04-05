التاريخ: 05-أبريل-2020
5 مشاهدة
لقى شاب مصرعه رمياً بالرصاص من قبل نظامي بسوبا الحاويات، وقالت مصادر أن الحادث وقع عندما كان المجني عليه برفقة زميله جلوساً على دراجة نارية تخص النظامي، وعند خروجه من العمل طلب منهما الترجل عن الدراجة إلا أنهما رفضا وادعيا بأنها تخصهما وأشهرا له ساطور وهدداه مما دفع النظامي لاخراج سلاحه وأطلق منه أعيرة نارية غير أن رصاصة أصابت أحد الشابين وأردته قتيلاً في الحال فيما لاذ الآخر بالهروب.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم توقيف النظامي والتحفظ عليه لأغراض التحقيق بعد أن دون في مواجهته بلاغ القتل العمد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب رمياً برصاص “نظامي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.