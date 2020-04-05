مصرع شاب رمياً برصاص “نظامي”

لقى شاب مصرعه رمياً بالرصاص من قبل نظامي بسوبا الحاويات، وقالت مصادر أن الحادث وقع عندما كان المجني عليه برفقة زميله جلوساً على دراجة نارية تخص النظامي، وعند خروجه من العمل طلب منهما الترجل عن الدراجة إلا أنهما رفضا وادعيا بأنها تخصهما وأشهرا له ساطور وهدداه مما دفع النظامي لاخراج سلاحه وأطلق منه أعيرة نارية غير أن رصاصة أصابت أحد الشابين وأردته قتيلاً في الحال فيما لاذ الآخر بالهروب.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم توقيف النظامي والتحفظ عليه لأغراض التحقيق بعد أن دون في مواجهته بلاغ القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)