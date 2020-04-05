أعلن د. أكرم التوم وزيرالصحة الاتحادي عن اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد المصابين إلى (١٢) حالة. جاء ذلك بحسب (سونا)، في تصريح عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بـ”كورونا” في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.