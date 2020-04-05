يصوم كل اثنين وخميس .. مطربة تُفجر مفاجأة وتفضح أسرار علاقتها برئيس عربي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاجأت مُطربة الحصان التونسية نجلاء الجمهور بتصريحات صادمة حين اعترفت أنها كانت على علاقة خاصة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت نجلاء في حوار عبر فضائية “الحوار التونسي” أنها تعرفت إلى الزعيم الراحل معمر القذافي حين غادرت مصر بعد تفاقم المشاكل معها هناك، فتلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، لتكتشف لاحقاً أن الزعيم هو من دعاها شفقةً عليها بعدما كشفت أزمتها مع مصر.

وأكدت نجلاء أنها لا تخجل بعلاقتها الخاصة مع معمر القذافي، وأنه فخر لها وللعرب جميعاً.

وكشفت نجلاء بعض أسرار الزعيم الراحل معمر القذافي قائلة أنه يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الكحوليات ولا يُدخن.

كما كشفت نجلاء أن الزعيم الراحل اقترح عليها التوسط لحل أزمتها مع مصر، والبقاء في ليبيا لأنه لا يحب الظلم الذي وقع عليها، لكنها رفضت لأن ليبيا ليست بحجم مصر، ولن تنجح فيها.

وقالت نجلاء أن الزعيم معمر القذافي عوضها بدعمها مادياً، فقام بتمويل أغنتين لها مع أشهر مُخرجة في لبنان وهي رندة علم.

وأكدت نجلاء أن علاقتهما كانت بريئة، مُجرد استلطاف وصداقة استمرت لمدة عام فقط.

يُذكر أن الأقاويل حول منع نجلاء من دخول مصر كثيرة، حيث انتشر آنذاك أن السبب أخلاقي، لكنها أنكرت ذلك خلال لقاءات صحفية، وقالت أنها لاتعلم حتى الآن سبب منعها، ولم يُصدق الأغلبية روايتها.