ناشط إماراتي يكشف ما تخفيه الإمارات.. كارثة كبيرة أحدثها كورونا في البلاد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذّر الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل من كارثة حقيقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، مؤكداً أن السلطات الإماراتية لا تعلن الأعداد الحقيقية.

ودعا “الطويل” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” الإماراتيين إللى التزام البيوت، قائلاً: “والله لست هنا للتخويف أو التهويل ولكن هي حقيقة فيروس كورونا منتشر بشكل كبير في الدولة والدولة في كل يوم تعلم عن اصابات جديدة، ما أعلمه من عدد الإصابات كارثة حقيقية”.وأكد أن هناك أكثر من 300 مصاب بالفيروس في منطقة نايف بدبي .

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