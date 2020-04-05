حاكم الشارقة يأمر بعدم دفن ضحايا فيروس كورونا في إمارته نهائياً !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر حاكم الشارقة الإماراتية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أمراً بعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الشارقة.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجه سلطان بن محمد القاسمي دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة الصجعة بالشارقة.

وأكد القاسمي أنه “لم يدفن أيٌّ من الضحايا في المنطقة المذكورة، أو غيرها، في الشارقة، بخلاف ما نشره أحد المغرضين لمقطع فيديو يدعي فيه أنه يتم الدفن بالمنطقة”.

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