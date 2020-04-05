شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدر حاكم الشارقة الإماراتية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أمراً بعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الشارقة.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجه سلطان بن محمد القاسمي دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة الصجعة بالشارقة.
وأكد القاسمي أنه “لم يدفن أيٌّ من الضحايا في المنطقة المذكورة، أو غيرها، في الشارقة، بخلاف ما نشره أحد المغرضين لمقطع فيديو يدعي فيه أنه يتم الدفن بالمنطقة”.
وطن سرب
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الشارقة يأمر بعدم دفن ضحايا فيروس كورونا في إمارته نهائياً ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.