الحجر الصحي يحول جورجينا من “أميرة” إلى حلاق رونالدو الخاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو، تظهر خلاله صديقته جورجينا رودريغيز، وهي تحلق شعره.

وعلق “الدون” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه في “فيسبوك”: “ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك”.

ونشرت جورجينا بدورها الفيديو على حسابها في موقع “إنستغرام”، وكتبت: “حلاقة شعر جيو (جورجينا)”.

ويتواجد رونالدو حاليا مع أسرته في الحجر الصحي في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، في ظل توقف النشاط الرياضي في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. فيسبوك المادة السابقة الشرطة الصربية تعتقل لاعب في فريق الاتحاد السعودي المقالة القادمة رئيسة وزراء نيوزيلندا تصف مخالفي الحظر بهذا الوصف

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