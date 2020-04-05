الشرطة الصربية تعتقل لاعب في فريق الاتحاد السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشرطة الصربية، اليوم السبت، أنها اعتقلت الصربي ألكسندر بريوفيتش، لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، لخرقه حظر التجول والتجمع المفروض في صربيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن قائد الشرطة، فلاديمير ريبيتش، قوله: “اعتقل بريوفيتش مع عدة أشخاص آخرين، وتم تحويلهم إلى مكتب الادعاء”.

وأضاف المسؤول الأمني: ” لقد انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء، وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل”.

وأوضح ريبيتش: “الفندق أيضا يتحمل المسؤولية، لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات.. فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل”.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع، في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت ةالأحد)، بداية من الواحدة من ليل الجمعة/ السبت وحتى الخامسة من صباح الإثنين، بهدف احتواء العدوى.

كما طلبت الحكومة، من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية، وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت الشرطة الصربية قد اعتقلت في وقت سابق، مواطنها، لوكا يوفيتش، مهاجم فريق ريال مدريد، أيضا بسبب خرقه حظر التجول في البلاد.

وكالات