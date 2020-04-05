الحكومة الليبية: تركيا لا تزال تخترق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعربت الحكومة الليبية، المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، برئاسة عبد الله الثني، عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية “إيريني”، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة.

بنغازي – سبوتنيك. وأعلن مدير إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية مالك الشريف، في بيان، اليوم الأحد، “نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية”.

وأضاف أن “هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة”. المادة السابقة وفد فريق التفاوض الإثيوبي يهاجم الموقف المصري بسبب سد النهضة المقالة القادمة الاتحاد الأفريقي يكشف عدد الإصابات بفيروس الاتحاد الأفريقي يكشف عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء

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