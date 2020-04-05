أمين الأمن القومي الإيراني: دونالد ترامب أكثر خطورة من فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مساء أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخطر من فيروس كورونا.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، أوضح من خلالها أن “فرض عقوبات على المعدات الطبية لبلاده هو إجراء غير قانوني وغير إنساني، بل هو انتهاك لحقوق الإنسان، ورمز أكيد على عداء الرئيس الأمريكي الواضح للشعب الإيراني.

وتابع علي شمخاني في تغريدته أن المعارضة الأمريكية بشأن تقديم تسهيلات مالية طلبتها إيران من صندوق النقد الدولي لتأمين المعدات الضرورية لمكافحة كورونا، هول دليل حقيقي على جرائم أمريكا ضد الإنسانية.

وأرفق أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تغريدته، التي جاءت باللغتين، الفارسية والعربية، بهاشتاغ تحت عنوان “ترامب أخطر من كورونا”.