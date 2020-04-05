عاجل.. اجراءات جديدة لمواجهة تحركات عناصر النظام المعزول

الأحد 5 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، عن تفلتات امنية وتحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المعزول، ودعا إلى اجراءات سريعة وفعالة تجاههم.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم (الاحد) اجتماعا طارئا، ناقس الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في البلاد. Advertisements وشدد صالح في تصريحات صحافية عقب الاجتماع على ضرورة الاسراع بتكوين جهاز الامن الداخلي. وقال ان المجلس طالب بتقارير يومية عن الاوضاع الامنية في البلاد ومحاكمة رموز النظام المعزول. وأشاد بالتجاوب الشعبي الكبير مع مبادرة رئيس الوزراء، عبد الله الحكومة (القومة للسودان) لاعادة بناء واعمار السودان.

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