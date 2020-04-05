دقلو يفتتح مركز العزل الصحي التابع لقيادة الدعم السريع بكررى

افتتح الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع اليوم مركز العزل الصحي التابع لقيادة قوات الدعم السريع بمنطقة كرري الذي يسع لحوالى 200 سرير.

وقال الفريق أول دقلو في مخاطبته حفل افتتاح المركز بحسب سونا إن السودان يمر بمنعطف وضائقة اقتصادية كما يواجه فايروس كورونا العدو المختلف والشرس والذى أصاب أكثر من مليون شخص في العالم وحصد أرواح المئات .

وشدد دقلو على ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمجابهته ، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع جهزت مركز العزل الصحي بما قوامه 200 سرير قابلة للزيادة تحت تصرف وزارة الصحة الاتحادية خدمة لجميع أهل السودان ومجهز بكل الوسائل الطبية لمجابهة أي طارئ.

وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع على أهبة الاستعداد لمساعدة الناس بتقديم كافة الخدمات الطبية والارشادية وتوصيل الطعام لهم إن دعا الداعي إلى البقاء في بيوتهم.

وقال لابد من تدريب وتجهيز القوات المسلحة لتقوم بدورها كاملاً خدمة للناس في أسوأ الاحتمالات .

وناشد دقلو كل المواطنين بالالتزام بتوجيهات ومحاذير الجهات الصحية بالبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات خاصة المناسبات الاجتماعية ولبس الكمامات وغسل الأيدي.

Advertisements

كما ناشد رجال الأعمال والتجار والخيرين بتفعيل دور التكافل الاجتماعي ومساعدة الناس الي حين الخروج من هذه الأزمة وأضاف قائلا” القادر يعطي الضعيف خاصة وانه جوز اداء الزكاة مقدما لمساعدة البعض” .

وأشاد دقلو بالأطباء وقال هم الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول فينبغي احترامهم وتقديرهم وهم يؤدون واجب الحماية والعلاج لكل الناس.

من جانبه قال اللواء عثمان محمد حامد رئيس اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا بقوات الدعم السريع وعضو اللجنة العليا بالقوات المسلحة إنه استجابة للموجهات العامة كونت لجنة تعني بوضع مجموعة من الإجراءات للحد من إنتشار فايروس كورونا والحد من حركة القوات بين الولايات وأي حركة من الولايات إلى الخرطوم و المساهمة بجانب الطاقم الطبي في إصحاح البيئة

و أشار إلى أن مركز العزل الصحي بكرري واحد من المؤسسات التي أقامتها اللجنة وأنه يضم غرف طوارئ تعمل على مدار اليوم للتجاوب مع الحالات الخاصة.

وأكد سيادته أنه وحتي الساعة لم يتم تسجيل أي حالة كورونا وسط قوات الدعم السريع

الخرطوم (أخبار الخليج 365)