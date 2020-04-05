ذبح شاب بالخرطوم

التاريخ: 05-أبريل-2020
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سيطرت قوات من الشرطة والجيش على متهم بذبح شاب بحي الصحافة في العاصمة السودانية الخرطوم، وقال إن المتهم ذبح شاباً بالقرب من آخر محطة لمواصلات الصحافة شرق.
وبحسب صحيفة السوداني، حاول الهروب لكن مجموعة من الأشخاص حاولوا السيطرة عليه، مما دفعه للاختباء داخل مجرى الصرف الصحي، وأضاف المصدر أن قوات من الشرطة و الجيش وصلت وأحاطت المكان لتوقيف المتهم، في وقت أكدت فيه المصادر أن الشاب نقل إلى المستسفى مفارقاً للحياة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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