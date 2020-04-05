ذبح شاب بالخرطوم

سيطرت قوات من الشرطة والجيش على متهم بذبح شاب بحي الصحافة في العاصمة السودانية الخرطوم، وقال إن المتهم ذبح شاباً بالقرب من آخر محطة لمواصلات الصحافة شرق.

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وبحسب صحيفة السوداني، حاول الهروب لكن مجموعة من الأشخاص حاولوا السيطرة عليه، مما دفعه للاختباء داخل مجرى الصرف الصحي، وأضاف المصدر أن قوات من الشرطة و الجيش وصلت وأحاطت المكان لتوقيف المتهم، في وقت أكدت فيه المصادر أن الشاب نقل إلى المستسفى مفارقاً للحياة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)