الطب العدلي: جثة الطبيب خالية من الميكروبات

التاريخ: 05-أبريل-2020
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أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم هاشم فقيري، أن جثة الطبيب عادل الطيار – المتوفي بلندن – أُحضرت من الخارج وتم تحنيطها، وأصبحت خالية من الميكروبات حسب البروتكول البريطاني.
مشيرًا وبحسب صحيفة السوداني، إلى أن معظم الدول تمنع التحنيط ونقل الجثامين عبر الحدود ، ولكن هنالك بعض الدول لديها إمكانيات حماية عالية من ملابس وبيوت تحنيط بمواصفات سلامة ممتازة .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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