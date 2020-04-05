الطب العدلي: جثة الطبيب خالية من الميكروبات

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أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم هاشم فقيري، أن جثة الطبيب عادل الطيار – المتوفي بلندن – أُحضرت من الخارج وتم تحنيطها، وأصبحت خالية من الميكروبات حسب البروتكول البريطاني.

مشيرًا وبحسب صحيفة السوداني، إلى أن معظم الدول تمنع التحنيط ونقل الجثامين عبر الحدود ، ولكن هنالك بعض الدول لديها إمكانيات حماية عالية من ملابس وبيوت تحنيط بمواصفات سلامة ممتازة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)