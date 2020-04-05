جنوب السودان ينضم إلى قائمة دول “فيروس كورونا”

التاريخ: 05-أبريل-2020
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أعلنت دولة جنوب السودان، الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت تقارير إعلامية أن أول حالة من المصابين بمرض” كوفيد-19″ في جنوب السودان ترجع إلى سيدة عادت مؤخراً من إثيوبيا.
وبحسب اسكاي نيوز، قال نائب رئس جنوب السودان، ريك مشار، أن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاماً وصلت إلى البلاد يوم 28 فبراير الماضي، وإنها تتلقى العلاج في عزلة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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