إرتفاع الطلب على الأدوات الكهربائية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يشهد سوق الأدوات الكهربائية بشارع الحرية، وشركات الأجهزة الكهربائية وتوكيلات أجهزة التكييف، بيع آلاف الأجهزة على مدار العام.

وقال أحد العاملين بالسوق بهاء الدين مختار لـ(السوداني) إن هناك ” طلباً متزايداً” على شراء أجهزة التكييف والمراوح والخلاطات والمفارم “سحانات”، مبيناً بأن السوق يلبي جزءاً من احتياجات قطاع الكهرباء من المحولات ومعدات وأجهزة التوصيل المختلفة، مؤكداً بأن حجم التعامل في السوق كبير جداً، على مستوى الموردين والوكلاء والتجار، مشيراً إلى أن معظم الاستيراد قادم من دول الصين والهند والسعودية وتايوان واليابان ومصر. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الأحد

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