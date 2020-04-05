عاجل| السودان يوافق على إجلاء الالمان برحلة خاصة اليوم

الأحد 5 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 صدقت سلطة الطيران المدني و شركة مطار الخرطوم الدولي، للسفارة الالمانية برحلة خاصة عبر الخطوط الاثيوبية لإجلاء الرعايا الالمان في السودان.

Advertisements وقالت إدارة مطار الخرطوم الدولي في حسابها الرسمي بالفيس بوك، أن الطائرة ستغادر الي العاصمة الالمانية برلين اليوم الاحد الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي. واوضحت ان الرحلة مخصصة لإجلاء الرعايا الألمان فقط و لن يتم انزال اي ركاب قادمين من الخارج. وأكدت إدارة المطار بأن تعليق الرحلات مستمر حتى 23 ابريل الجاري باستثناء ما تم الاشارة اليه من استثناءات سابقة لرحلات الشحن الجوي و اجلاء الرعايا الاجانب بالسودان .

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